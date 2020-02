Vrouw uit Diemen is tweede patiënt met corona in Nederland

DIEMEN - Een vrouw uit Diemen is besmet met het coronavirus: zij is de tweede inwoner van Nederland die is gediagnosticeerd met de ziekte.

De aanwezigheid van het virus is vastgesteld door laboranten van het Amsterdam UMC, en inmiddels bevestigd door het RIVM. De vrouw is vorige week in de regio Lombardije geweest en zit nu thuis in isolatie.

Het RIVM meldt dat de GGD in Amsterdam inmiddels een contactonderzoek is gestart om te achterhalen met wie de vrouw de afgelopen tijd contact heeft gehad.

Alert

Deze personen zullen vervolgens gemonitord worden, om de kans dat de ziekte zich verder verspreidt te voorkomen. "Het RIVM blijft alert op nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als deze gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt."

Symptomen van het coronavirus bestaan uit koorts en luchtwegklachten, zoals bijvoorbeeld kortademigheid en koorts. Iemand met deze klachten kan op het virus getest worden, mits deze persoon in een gebied is geweest waar het al verder verspreid is. Dit zijn onder andere China, Zuid-Korea en het noorden van Italië.

Crisisnummer

De Rijksoverheid opent een speciaal crisisnummer. In de loop van de dag kunnen mensen die vragen hebben over het coronavirus het nummer 0800-1351 bellen.

De GGD is een liveblog gestart. Wie koorts en luchtwegklachten heeft en de afgelopen twee weken in landen of plaatsen is geweest waar het virus geconstateerd is of contact heeft gehad met iemand die patiënt is geweest, wordt gevraagd zijn of haar huisarts te bellen.