Brandweer handen vol aan Ciara, veruit meeste stormmeldingen in Amsterdam

NOORD-HOLLAND - De brandweer in Amsterdam heeft landelijk gezien de meeste meldingen van stormschade en wateroverlast binnengekregen. In totaal moesten brandweerlieden in de hoofdstad 126 uitrukken. Dat blijkt uit gegevens van Alarmeringen.nl .

Ook in 't Gooi werden relatief veel meldingen gedaan. Hilversum staat landelijk gezien op de vijfde plaats met 31 meldingen en in Huizen schoot de brandweer maar liefst 21 keer te hulp. In de hele regio heeft de brandweer het druk gehad met meer dan honderd alarmeringen gehad, maar echte problemen bleven uit.

2250 meldingen

Landelijk gezien rukte de brandweer bijna 2250 keer uit. In de afgelopen vijf jaar was alleen de storm die op 18 januari 2018 over Nederland raasde ernstiger, als het gaat om het aantal meldingen van stormschade of wateroverlast. Toen werd er meer dan 3000 keer gealarmeerd.