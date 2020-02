Terugkijken: Vliegtuigen bij Schiphol trotseren rukwinden van megastorm Ciara

SCHIPHOL - Bij de luchthaven is het een spectaculair gezicht: piloten proberen tijdens de storm met man en macht op te stijgen of te landen. Onze luchtvaartverslaggever is er bij, kijk hier alle beelden terug.

Niels (25) uit Haarlem zat in één van de zojuist op Schiphol gearriveerde vliegtuigen: "De turbulentie was niet normaal! We hadden wind van achteren", vertelt hij, nog maar net bekomen van de heftige landing.

"We gingen alle kanten op"

Hij vertrok om 11.00 vanuit Barcelona. "Het was even afwachten of we zouden vliegen. Maar eenmaal onderweg, over de Noordzee, zagen we de schuimkoppen heel erg en ging het vliegtuig heel erg heen en weer. Echt alle kanten op. De stewardess zei ook al dat de landing echt heftig zou gaan worden."

Het bleef op zich rustig in het vliegtuig. "Maar het was echt spannend. Blij dat we veilig geland zijn."

Bekijk de video hieronder: