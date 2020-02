Vandaag weer 220 vluchten geannuleerd vanwege storm Ciara

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Uit het vluchtschema van Schiphol van vandaag valt op de te maken dat er zeker 220 vluchten zijn geannuleerd. Ook vluchten uit Amerika en Canada zijn geschrapt, maar veruit de meeste geannuleerde vliegreizen zijn binnen Europa. Vandaag heeft het KNMI code geel afgegeven. Passagiers moeten de website van Schiphol in de gaten houden voor de laatste informatie.

De landingen van de vliegtuigen die gisteren storm Ciara wel trotseerden leverden spectaculaire beelden op. Voor passagiers aan boord kon het een stuk minder leuk zijn. Zo weken meerdere vluchten uit naar andere luchthavens of keerden zelfs terug naar waar ze begonnen waren.

Air Europa

Het meest in het oog sprong de vlucht van Air Europa vanuit Madrid. Na meerdere landingspogingen hield de bemanning het voor gezien en keerden terug naar Spanje. Sommige passagiers raakten in paniek, schreeuwden het uit of moesten overgeven.