Zaanse docent na horrorvlucht en mislukte landingen op Schiphol vast in Madrid: "Veel gekots en geschreeuw"

MADRID - Met honderden passagiers zit hij op dit moment vast in Spanje: Jacco Plooijer uit Zaandam zat in een vliegtuig dat tijdens de storm tevergeefs meerdere keren een landing inzette op Schiphol. "We gingen enorm heen en weer. Er was paniek en geschreeuw. Echt niet leuk."

Plooijer (51) vertrok vanmiddag om 15.00 uur uit Madrid naar Amsterdam, met de maatschappij AirEuropa. "Ik zou mooi vanavond thuis zijn, zodat ik morgen weer les kan geven."

De Zaandammer is docent op een school in Krommenie en was met twee collega's aan het bekijken of Madrid een leuke uitwisselingsstad is voor zijn leerlingen. "Nou, op dit moment is het even niet leuk. Hopeloos en troosteloos."

Heen en weer

Door storm Ciara ging de vlucht naar Schiphol vandaag namelijk niet bepaald vlekkeloos. Toen het vliegtuig eenmaal in de buurt was van Schiphol was het noodweer op haar hoogtepunt. "Ik keek door de raampjes en de lucht zag echt paars, zo stormachtig", vertelt Plooijer. "Op een gegeven moment gingen we lager vliegen - we konden meekijken op schermpjes - en gingen we enorm heen en weer."