Daar komt nóg meer noodweer: komend uur hoosbuien, hagel en onweer

NOORD-HOLLAND Op dit moment trekt, na de keiharde windstoten van de hele dag, het natte noodweer over de provincie: het is de dikste storm sinds tijden, zegt NH-weerman Jan Visser.

"Het regent nu volop en dat zal het komende uur zal het nog zo zijn, met ook zware hagel en her en der onweer." De windstoten - die oplopen tot ruim honderd kilometer per uur - houden ook nog aan.

Op dit moment regent in het midden van Noord-Holland het allerhardst, maar ook bij Texel en Den Helder giet het uit de lucht. Langzaamaan trekt het noodweer richting het Gooi.

Over dik een uur zullen de buien wat afnemen. "Maar dit is de dikste storm die er sinds tijden in Noord-Holland is geweest."

tekst gaat door onder de tweet