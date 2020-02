'Marathon Mo' rent 56 km voor kinderen met hartproblemen: "Al moet ik kruipen"

De motivatie is extra groot, omdat hij ook geld inzamelt voor Stichting Hartekind dat zich inzet voor kinderen met hartproblemen. Inmiddels is een derde van het streefbedrag van 5000 euro binnen.

Mohammed liep al veertien marathons en heeft dan ook niet voor niets de bijnaam 'Marathon Mo'. Op 11 april rent hij in Zuid-Afrika zijn vijftiende, tijdens de Two Oceans-marathon. Deze wedstrijd is niet de gebruikelijke 42 kilometer en 195 meter lang, maar gaat over 56 kilometer. "Dat is een nieuwe uitdaging, het is kijken hoe ver je je grenzen kan stellen", vertelt Mo.

Hij traint daar nu hard voor en niet alleen door drie avonden per week te lopen. Ook is hij twee dagen per week in een boksschool in Amsterdam te vinden. "Het is een extra oefening om de benen te verbeteren."

Trainer Kamal Chabrani laat hem flink zweten in de boksring. Mo is een voorbeeld-pupil. "Hij is er altijd, zegt nooit af en zelfs als hij hier en daar een pijntje heeft probeert hij zijn trainingen af te maken. Hij is geen opgever."



(Tekst gaat verder onder video)