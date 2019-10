Haarlemmer Remyo herstelde van hersenbloeding en rende Amsterdam Marathon in prachtige tijd uit

HAARLEM - De 29-jarige Remyo Tielsema uit Haarlem heeft niet de makkelijkste tijd achter de rug. Nadat hij in 2016 een hersenbloeding kreeg lag hij twee weken in coma. Vandaag heeft hij de TCS Amsterdam Marathon uitgelopen in een prachtige tijd van 2:23.

"De marathon is het mooiste wat er is. Ik kan hem nu eindelijk doen, want er kwamen even een paar dingen tussen", vertelde Remyo eerder deze week aan NH Nieuws. Hij praat er lichthartig over, maar zijn hersenbloeding was niet mals. Hij lag twee weken in coma en heeft na jaren revalidatie nog steeds niet zijn volledige zicht terug. Ook heeft hij soms moeite met de juiste woorden vinden.

De marathon uitlopen was zijn grote droom, en dat is vandaag gelukt. "Sport was mijn passie, waardoor ik weer kon komen waar ik nu sta. Het is echt geweldig om hier nu zo te komen", vertelt hij nadat hij over de finish komt.

Hoe het was om deze marathon te lopen? "Geweldig. Ik ben een Amsterdammer, en als je dan je eerste marathon gaat doen moet je hem in Amsterdam doen vind ik. Op deze manier is dat echt geweldig."