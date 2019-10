Haarlemmer Remyo Tielsema herstelde van hersenbloeding en gaat voor toptijd bij Amsterdam Marathon

HAARLEM - "De marathon is het mooiste wat er is. Ik kan hem nu eindelijk doen, want er kwamen even een paar dingen tussen." Zo licht als hij over het asfalt rent, zo licht kan hij inmiddels ook over zijn hersenbloeding praten. Hardloper Remyo Tielsema (29) uit Haarlem rent zondag de marathon in Amsterdam en dat mag best een wonder genoemd worden.

Samen met zijn vriendin Suzan werkt hij nog een laatste training af op het marathonparcours. Suzan op de fiets, Remyo ernaast rennend richting Ouderkerk aan de Amstel. Nog even een laatste 'verbrandingsloop' en de omstandigheden bekijken. En natuurlijk een interview voor de camera van NH Nieuws. "Ik vind het belangrijk dat Suzan ook aandacht krijgt, omdat ze dat verdient. Ze is altijd een grote steun voor me geweest."

Hersenbloeding

Als je Remyo ziet hardlopen, zou je niet denken dat hij ernstige lichamelijke problemen heeft gekend. Hij groeide op in Amsterdam, deed aan voetbal, maar merkte dat hij ook talent had voor hardlopen. En toen kwam die dag in juli 2016. "Toen kreeg ik uit het niets een hersenbloeding. Ik heb twee weken in coma gelegen en daarna lang moeten revalideren. Het was allemaal best wel heftig", vertelt hij.

Dat laatste geldt natuurlijk ook voor zijn vriendin Suzan. Ze hadden net iets met elkaar toen Remyo ineens die bloeding kreeg. "De grond zakt letterlijk onder je voeten vandaan. Je verwacht dat niet bij zo'n jong en gezond iemand. Daarna hebben we in heel veel onzekerheid geleefd, want we wisten niet hoe hij eruit zou komen. Het was heel zwaar."



Herstel

Remyo ontwaakt na twee weken uit zijn coma en gelukkig herkent hij de mensen aan zijn bed. Een lange revalidatie volgt. "Ik had weinig kracht meer aan mijn rechterzijde, maar door oefeningen is dat beter geworden. Mijn zicht is nu nog voor de helft wat minder en ik heb soms nog problemen met het zoeken naar woorden."

Tijdens de revalidatieperiode stelt hij zichzelf telkens dat ene belangrijk doel. "Ik moést die marathon gaan doen, maar mensen verklaarden me natuurlijk voor idioot. De marathon is iets magisch en dat moet ik een keer gedaan hebben, zeker na alles wat er met me gebeurd is. Nu, na ruim drie jaar kan ik het ook echt eindelijk, en daar ben ik heel blij mee."

Rennen voor lotgenoten

Halverwege het interview wijst Remyo er nog wel even op dat we het over de Edwin van der Sar Foundation moeten hebben. Hij loopt natuurlijk zondag voor zijn eigen prestatie, maar doet het vooral ook om geld op te halen voor deze foundation, die zich inzet voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Remyo hoopt ook dat hij lotgenoten met zijn verhaal kan inspireren. "Ik wil laten zien dat, wat je ook overkomt, dat je alles kan overwinnen als je er maar voor gaat. Je moet accepteren dat het soms moeilijker gaat dan bij anderen en uiteindelijk word je daar ook sterker van." Hoe sterk hij zelf inmiddels is, blijkt wel uit de tijd waarbinnen hij de marathon wil uitlopen.

Marathon

Zondagochtend om 9.30 uur staat Remyo aan de start in het Olympisch Stadion. Suzan zal hem natuurlijk bij de finish opwachten en gaat zelf nog de halve marathon rennen. Wie meer wil weten over de marathon van Remyo en zijn actie voor de Edwin van der Sar Foundation, kijk dan hier.