Daan loopt twaalf marathons in een jaar voor zijn zieke moeder: "Opgeven is geen optie"

HEEMSKERK - Daan Glorie is een man van extremen, maar wat de ultra-sporter uit Heemskerk nu weer aan het doen is, gaat het voorstellingsvermogen te boven. Hij loopt dit jaar twaalf marathons. Elke maand één. Het doet dit om geld op te halen voor onderzoek naar Alzheimer. Zijn moeder van net 60 lijdt aan de ziekte.

"Dit doe ik voor haar omdat zij altijd voor mij klaar heeft gestaan. Altijd stond het eten op tafel en altijd stond ze open voor een gesprek. Nu het minder met haar gaat, wil ik dit voor haar terug doen", vertelt hij.

Lees ook: Alzheimerpatiënten en mantelzorgers in zonnetje gezet door Willeke Alberti

De moeder van Daan woont niet meer thuis. Ze is opgenomen in GGZ-instelling Dijk en Duin. "Ik bezoek haar regelmatig maar dat is soms best moeilijk omdat je nooit precies weet hoe ze er aan toe is", zegt hij. "Dan wil je een gebakje met haar eten of op een andere manier iets leuks met haar doen. Zij heeft daar dan geen zin in en blijft liever op bed blijft liggen. Dat zijn de moeilijke momenten. Ja, ze herkent me nog wel hoor, maar het contact is ander geworden."

IJsselmeer

Glorie stak als zwemmer het IJsselmeer over, zwom 24 uur achtereen in een binnenbad en deed een rondje Ringvaart bij het Haarlemmermeer. "Zwaar, maar anders zwaar dan een marathon. Bij het zwemmen ben je helemaal op jezelf aangewezen. Je ziet niemand als je midden in het IJsselmeer ligt. Best wel eenzaam. Dat is met lopen anders. Je hebt altijd support."

Dat wil volgens de doorzetter nog niet zeggen dat het hem makkelijk afgaat. "Tot dertig kilometer gaat het nog wel, maar daarna wordt het moeilijk. Dan wordt het mentaal en fysiek heel zwaar. En ja, dan denk ik ook aan mijn moeder met wie het minder gaat. Dan besef ik meteen dat opgeven voor mij geen optie is."

Lees ook: 'Amsterdam UMC ontwikkelt binnen jaar bloedtest alzheimer'

Daan heeft nog twee marathons te gaan. Eentje in Abcoude en Spijkenisse. En dan? "Dan ga ik bij mij moeder een gebakje eten en hoop ik meer dan tweeduizend euro te hebben opgehaald als bijdrage aan het onderzoek naar Alzheimer."

Daan heeft zijn doel van tweeduizend euro nog niet gehaald. Doneren kan hier.