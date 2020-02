CDA-fractie Haarlem wil duidelijkheid over gewapende jongeren

HAARLEM – De lokale CDA-fractie vraagt zich af of de messenproblematiek die op landelijk niveau onder jongeren speelt ook in Haarlem voorkomt. Schaduwraadslid Maurits de Lint heeft gisteren raadsvragen ingediend om duidelijkheid te krijgen.

Sinds een paar maanden zijn er veel berichten over verboden wapenbezit onder jongeren. Vorig jaar vielen er in Nederland doden en gewonden door steekpartijen.

Maurits de Lint zegt de laatste tijd regelmatig opmerkingen te krijgen van jongeren die aangeven steeds vaker leeftijdsgenoten met een mes op zak te zien. "Ik ben zelf student en spreek veel jongeren. Ik heb van vrienden gehoord die dit fenomeen online voorbij zien komen en het ook in de stad hebben gezien. Als dit in verschillende Nederlandse steden speelt zou het ook in Haarlem voor kunnen komen."

Messenverbod

Het CDA gaf eerder al aan ook open te staan voor een messenverbod in specifieke gebieden in de stad. Volgens De Lint zou burgemeester Jos Wienen uiteindelijk moeten bepalen waar dit verbod precies moet worden ingevoerd. "Dat is bevoegdheid van de burgemeester. Ik vind het de moeite waard die bevoegdheid aan hem te geven, mocht er in de toekomst iets gebeuren. Persoonlijk denk ik aan het uitgaansgebied in het centrum van de stad."

Capaciteit

De Lint kan nog niet zeggen hoe dit eventuele messenverbod er in de praktijk uit zou moeten zien. "We zijn het hier in de fractie nog niet helemaal over eens. We weten op dit moment niet of we voor de benodigde capaciteit kunnen zorgen. Het zou natuurlijk wel een oplossing kunnen bieden als dit probleem ook in Haarlem blijkt te spelen."