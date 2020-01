Haarlemmermeerse inzamelingsactie voor messen op komst: motie gesteund door gemeenteraad

HOOFDDORP - Ook in Hoofddorp wordt een inzamelingsactie voor messen opgezet. De motie is ingediend na de steekpartij bij winkelcentrum Toolenburg, waarbij twee 15-jarige jongens de 64-jarige Tom om het leven brachten.

De voltallige gemeenteraad staat achter de motie. De inzamelingsactie houdt in dat mensen die in het bezit zijn van messen en andere steekwapens deze anoniem en straffeloos in kunnen leveren.

Volgens CDA-raadslid Erik van der Peet doet de motie recht aan het gevoel dat de geschokte Haarlemmermeerse samenleving sinds de steekpartij in de greep houdt: tot hier en niet verder.

Burgemeester

Volgens burgemeester Marianne Schuurmans sluit de actie aan bij een plan dat ze zelf al had opgesteld om geweld met messen tegen te gaan. Zij wil in gesprek met scholen en ouders over kinderen die messen bij zich dragen op straat.

In een reactie op de motie zei ze gisteravond: "Gewoon zonder wapens de straat op. Messen hoeven niet, maar we willen ze ook niet."

Zaandam

Haarlemmermeer is niet de eerste gemeente die een inzamelingsactie opzet. Volgende week begint ook in Zaandam een inzamelingsactie na een aantal incidenten met messen.

Wanneer de inzamelingsactie in Haarlemmermeer precies van start gaat is nog niet duidelijk.