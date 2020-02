Opluchting nu voortvluchtige doodrijder Fleur vast zit: "Dit voelt als gerechtigheid"

Van W. was voortvluchtig sinds de rechtbank hem eind april vorig jaar in hoger beroep veroordeelde tot drie jaar cel. Hij meldde zich na zijn veroordeling nooit bij de gevangenis.

Walter van W., samen met zijn zoon Casper verantwoordelijk voor het dodelijke ongeluk in 2016, werd gisteravond aangehouden door de politie. Walter van W. ramde in 2016 onder invloed en met een hoge snelheid met zijn Porsche de auto van Fleur. Omstanders meldden destijds dat het zou gaan om een straatrace met zijn zoon, het gerechtshof achtte dat niet bewezen. Fleur raakte zwaargewond en overleed twee weken later.

De nabestaanden van Fleur en hun advocaat waren er al die tijd niet van op de hoogte dat de veroorzaker van de dood van hun dochter niet achter de tralies zat. "Dat hebben we vanmorgen pas gehoord toen we werden gebeld dat hij uiteindelijk toch is aangehouden", vertelt Stijns. "We hebben nooit de argwaan gehad dat hij zich niet zou melden voor zijn celstraf. Het was dan ook echt een verrassing."

Gerechtigheid

Nu Van W. alsnog achter slot en grendel zit, leidt dit tot blijdschap en opluchting bij de familie van Fleur. "Blijdschap overheerst", zegt Stijns. "Dit is eindelijk gerechtigheid voor de familie. De moeder en zus van Fleur zijn erg blij dat meneer nu de straf krijgt waarvoor hij veroordeeld is. We hadden er niet aan moeten denken dat hij bijvoorbeeld naar het buitenland zou zijn gevlucht en zo zijn straf zou kunnen ontlopen."