Voortvluchtige doodrijder Loosdrechtse Fleur (19) opgepakt

LOOSDRECHT - De politie heeft gisteravond de man opgepakt die in maart 2016 de 19-jarige Fleur Balkestein doodreed bij een straatrace in Loosdrecht. De man, Walter van W., werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, maar was nooit komen opdagen bij de gevangenis.

Walter van W. werd gisteravond opgepakt in een woning in Loosdrecht. De rechtbank veroordeelde hem vorig jaar april in hoger beroep. Dat beroep mocht hij van de rechter thuis afwachten, maar bleef daarna voortvluchtig. Een speciaal team van de politie heeft hem opgespoord en naar de gevangenis gebracht.

Straatrace

De 19-jarige Fleur kwam in 2016 om het leven toen Walter van W. onder invloed en met een hoge snelheid met zijn Porsche haar auto ramde. Volgens omstanders was Van W. samen met zijn zoon Casper aan het straatracen. Fleur raakte door het ongeluk zwaar gewond en overleed twee weken later.

Van W. heeft zich altijd verzet tegen zijn veroordeling. Hij werd in november 2017 veroordeeld tot vier jaar cel, maar tekende dus hoger beroep aan. Daar probeerde hij, tot woede van de nabestaanden van Fleur, aan te tonen dat Fleur zonder goed te kijken de weg op reed.

Het leverde Van W. uiteindelijk een lagere celstraf op, maar daarvan heeft hij tot gisteravond nog geen dag van uitgezeten.