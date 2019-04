Familie van doodgereden Fleur teleurgesteld over lagere straf: "Wat is dan wel een straatrace?"

LOOSDRECHT - De familie van Fleur Balkestein houdt een dubbel gevoel over na de uitspraak vanmiddag. De straf voor Walter van W. valt lager uit, omdat het Hof vindt dat er geen bewijs is voor een straatrace. Onbegrijpelijk voor de zus van Fleur, maar ze is ook opgelucht dat de doodrijder van haar zus in ieder geval de gevangenis in moet.

Loosdrechter Walter van W. gaat drie jaar de cel in voor het doodrijden van de 19-jarige Fleur Balkestein. Ook krijgt hij een rijontzegging van vier jaar. Zijn zoon Casper van W. krijgt een werkstraf van 100 uur en een rijontzegging van een jaar.

Vader en zoon waren vanmiddag niet aanwezig bij de uitspraak. De familie van Fleur was wel aanwezig om de uitspraak aan te horen. De zus van Fleur is achteraf opgelucht dat Walter van W. de cel in moet. Toen ze het Hof hoorde zeggen dat het medeplegen en de roekeloosheid niet bewezen was, dacht ze "dat er niets meer zou overblijven":

Bij de vader van Fleur overheerst toch vooral de teleurstelling:

De familie van Fleur hoopt dat vader en zoon de straffen accepteren. "Ik denk dat drie jaar wel voldoende is om dit eindelijk af te kunnen sluiten", zo besluit de zus van Fleur.