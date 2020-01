Bazen gevangenis Zaanstad ernstig bedreigd: politie start onderzoek

Een week geleden berichtte De Telegraaf over een relatie tussen een medewerker (cipier) en een gedetineerde in de gevangenis. De krant schrijft nu dat de bedreigingen volgens bronnen mogelijk te maken hebben met die affaire.

"Het klopt dat er ernstige bedreigingen zijn geuit tegen meerdere personen binnen het Justitieel Complex Zaanstad. Er is nu één aangifte binnen. Over extra beveiligingsmaatregelen doen we nooit mededelingen, maar ik kan wel zeggen dat we de dreiging zeer serieus nemen."

Dit weekend heeft een leidinggevende van de gevangenis namens meerdere medewerkers aangifte gedaan. Ze ontvingen de bedreigingen via e-mail, aldus de woordvoerder, die er verder inhoudelijk niets over wil zeggen.

Het stel zou bijvoorbeeld gezoend hebben in de openbare leefruimtes van de gevangenis, maar er hingen ook pikante foto's van de vrouw in de cel van de gedetineerde, die in afwachting zou zijn van een tbs-behandeling.

"Hij showde trots zijn trainingspak en spelcomputer die hij van haar had gekregen. De bewaakster zat soms uren bij hem op de cel. Het kan kennelijk allemaal hier. Je hebt hier nog net geen interne Tinder", vertelt een bron binnen de inrichting aan de krant.

In december kwam al een affaire in de gevangenis aan het licht: een 19-jarige stagiaire van het Re-integratie Centrum werd ontslagen nadat was gebleken dat zij een relatie had met een gedetineerde.

Negatief in het nieuws

De gevangenis is sinds de opening in 2016 ook om andere zaken negatief in het nieuws geweest. Zo werd er al meerdere keren smokkelwaar aangetroffen, en nam een medewerker 'per ongeluk' een wapen mee naar het werk.

Uit een uitgelekte video uit 2018 bleek al dat het er in de gevangenis gezellig aan toe ging met onder andere feesten, blowen en drinken.