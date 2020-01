'Opnieuw relatie tussen medewerker en gedetineerde in gevangenis Zaanstad'

Het stel zou bijvoorbeeld gezoend hebben in de openbare leefruimtes van de gevangenis, maar er hingen ook pikante foto's van de vrouw in de cel van de gedetineerde, die in afwachting zou zijn van een tbs-behandeling.

"Hij showde trots zijn trainingspak en spelcomputer die hij van haar had gekregen. De bewaakster zat soms uren bij hem op de cel. Het kan kennelijk allemaal hier. Je hebt hier nog net geen interne Tinder", vertelt een bron binnen de inrichting aan de krant.

'Ze wilde hem in december nog bezoeken'

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen, Miral Scheffer, laat aan de Telegraaf weten dat het orgaan op de hoogte is van de relatie. "Relaties tussen personeel en gedetineerden zijn absoluut onacceptabel en kunnen de veiligheid in de inrichting schaden", vertelt ze aan de krant.

De inmiddels vertrokken cipier mag hem niet bezoeken. "Ze wilde dat in december nog doen, maar dat verzoek is afgewezen."

Slechte reputatie

Eind vorig jaar werd een stagiaire van het Re-Integratiecentrum (RIC) al ontslagen nadat was gebleken dat zij een relatie had met een gedetineerde. De 19-jarige vrouw werkte in de gevangenis.

De gevangenis in Zaanstad is al meerdere malen slecht in het nieuws gekomen. Zo werd er smokkelwaar aangetroffen en nam een medewerker per ongeluk een wapen mee naar het werk. Uit een gelekte video uit 2018 bleek al dat het er in de gevangenis gezellig aan toe ging met onder andere feesten, blowen en drinken.