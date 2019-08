Medewerker Zaanse gevangenis neemt 'per ongeluk' wapen mee naar werk

ZAANSTAD - Een medewerker van het Justitieel Complex Zaanstad heeft onlangs een zogenaamde ’air softgun’ mee naar zijn werk gekomen. Zonder problemen kwam hij met het imitatiepistool langs de beveiliging.

De medewerker is lid van een schietvereniging waar dit type wapens gebruikt worden, zo meldt De Telegraaf en bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De medewerker zou het gevaarte per ongeluk mee naar binnen hebben genomen.

Lees ook: Man in Zaanse gevangenis aangehouden voor leveren wapens aan IS

"Naar eigen zeggen heeft hij toen zelf de portier geïnformeerd. Omdat de integriteit van onze medewerkers boven iedere twijfel verheven moet zijn, is het Bureau Integriteit gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de gang van zaken. De medewerker is hangende dit onderzoek toegang tot het complex ontzegd", legt woordvoerster Eveline Petit van de DJI uit.

Beveiliging

Hoe het wapen langs de beveiliging kon komen, blijft onduidelijk. Niet alleen bezoekers worden gefouilleerd, maar ook eigen personeel. Hiervoor huurt de gevangenis een extern beveiligingsbedrijf in. "Het Justitieel Complex Zaanstad zet deze medewerker niet meer in", aldus Petit.

De gevangenis kwam de laatste tijd vaker negatief in het nieuws. In november werden er tientallen verboden voorwerpen ontdekt in cellen van de gevangenis.

Ook lekte er een video uit waarop feestende en blowende gevangenen te zien waren.