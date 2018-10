Uitgelekte video uit Zaanse gevangenis: 'Feesten, blowen en drinken'

ZAANDAM - Op een video die vandaag is uitgelekt is te zien hoe gedetineerden in het Justitieel Complex Zaanstad het wel heel erg gezellig hebben. Er wordt volop feest gevierd en - naar het lijkt - flink geblowd en gedronken in de gevangenis, zo meldt de Telegraaf.

Op de video is te zien dat enkele gedetineerden harde muziek draaien en feesten. Volgens de krant zijn deze beelden gemaakt in groepscellen met een telefoon met internetverbinding. Hiermee is de video ook onder de gedetineerden verspreid in wat één van de modernste en meest beveiligde gevangenissen van Nederland zou moeten zijn.

Onacceptabel

Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is geschrokken gereageerd: "Dit is onacceptabel", laat woordvoerder Eveline Petit weten aan de Telegraaf. "Er is in het Justitieel Complex Zaanstad direct actie ondernomen op het moment dat deze signalen bij Dienst Justitiële Inrichtingen zijn binnengekomen. Dat betekent dat er op dit moment een uitgebreide gerichte zoekactie naar telefoons en drugs wordt gedaan door het intern bijstandsteam."

Lees ook: Man in Zaanse gevangenis aangehouden voor leveren wapens aan IS

Daarnaast laat Petit weten dat de gedetineerden die zichtbaar in beeld zijn een straf opgelegd krijgen. Tevens gaat de Dienst Justitiële Inrichtingen onderzoeken hoe dergelijke misstanden in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Verboden

Het is ten strengste verboden om drugs dan wel smartphones te gebruiken in de gevangenis. Misdaadjournalist John van den Heuvel zegt in de Telegraaf dat de beveiliging in de gevangenis een gatenkaas is en dat de directie hier niet blij mee zal zijn: "Er moet goed worden gekeken naar het bewakend personeel. Je ziet iedere keer weer dat via corrupt personeel dit soort spullen de gevangenisen binnen komen."

"Die telefoons kunnen ook worden gebruikt om gevangenispersoneel te chanteren of nieuwe strafbare feiten voor te bereiden. Dat is het euvel", voegt van den Heuvel daar aan toe.

Update: cellen overhoop gehaald

Een woordvoerder van de gevangenis laat weten om 14.00 uur vanmiddag alle cellen ondersteboven zijn gehaald. "Geen idee hoe de spullen binnen zijn gekomen", aldus de woordvoerder. "We zijn nu aan het uitzoeken wie er allemaal in de filmpjes staan en om hoe veel mensen het gaat."