Boeren kondigen nieuwe acties aan door het hele land

De boeren zullen acties voeren bij drukbezochte plekken als supermarkten en winkelcentra. Die zullen volgens Agractie worden aangekleed met tractoren en spandoeken. Ergens in de komende acht weken moet de actie gaan plaatsvinden.

Prijs niet in verhouding

Agractie vindt dat veel Nederlandse producten in supermarkten verkocht worden tegen een prijs die niet in verhouding staat tot wat boeren ervoor krijgen. "Om aan de consument te laten zien en voelen wat de Nederlandse boer over het algemeen voor een product krijgt, zullen de producten voor het (bijna symbolische) bedrag van de gemiddelde opbrengst voor de boer, verkocht worden."