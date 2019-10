Tientallen boeren vanuit Texel onderweg naar protest

NOORD-HOLLAND - De Texelse boeren die meedoen aan het grote protest morgen, hebben vanavond al de reis naar Den Haag ingezet.

Twee weken geleden waren er in totaal 14 Texelse boeren onderweg naar het protest. Vanavond bestaat de groep uit 39 boeren sterk. NH Nieuws sprak boer Marco Zoetelief, die de stoet op de been heeft gebracht. Na het protest van 1 oktober gaf Marco aan de instanties een maand de tijd te geven, voordat hij weer zou gaan protesteren. "Ik ben redelijk lang afwachtend geweest, maar er wordt nu weer van alles doorgedrukt. Op dit moment hebben we gewoon het gevoel dat er niet naar ons geluisterd is".

Lees ook: Friese boeren al met trekkers via Noord-Holland onderweg

Het plan van Farmers Defence Force is om eerst naar Bilthoven te gaan, naar het RIVM, en later door te rijden naar Den Haag. De boeren uit Texel gaan in één keer door richting het Binnenhof. "Daar moet het gaan gebeuren", legt Marco uit.

Doel

Op de vraag wat de boeren willen bereiken met deze staking, antwoordt Marco: "Eigenlijk is ons doel hetzelfde als twee weken geleden, maar dan breder gedragen. Vanuit alle sectoren in Nederland is men de regels zat. Als de boeren niet gaan halveren, kan er niks meer. Wij zouden het moeten oplossen, zodat er weer gebouwd kan worden". De Texelse boer noemt de stikstofberekeningen 'de druppel die de emmer doet overlopen'.

Lees ook: Boeren gaan opnieuw protesteren: vijf vragen en antwoorden op een rijtje

Van de aankondiging dat defensie de gemeente gaat helpen om het boerenprotest in goede banen te leiden, worden de boeren niet bang. Wel laten ze weten dat ze geen acties gaan ondernemen als de boeren in Groningen. "We proberen zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Onze hoofdzaak is onze stem laten horen in Den Haag".