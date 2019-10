Boeren gaan opnieuw protesteren: vijf vragen en antwoorden op een rijtje

NOORD-HOLLAND - Morgen gaan de boeren weer protesteren. NH Nieuws heeft voor jou de grootste vragen op een rijtje gezet en beantwoord!

1. Op welke locaties vindt het boerenprotest plaats?

Vanavond zijn er al trekkers vanuit Texel de weg op gegaan om zo op tijd in Bilthoven bij het RIVM te zijn. De boeren verwachten daar om rond 09.00 uur aan te komen. Rijkswaterstaat waarschuwde eerder vandaag al om de snelwegen rondom Utrecht morgenochtend te mijden. Vanaf 12.00 uur zullen ze zich gaan verplaatsen naar het Binnenhof in Den Haag. De reden voor de start van het protest bij RIVM is de ontevredenheid over de stikstofberekeningen.

2. Wat is de reden van het boerenprotest?

Volgens de stikstofberekeningen van het RIVM zouden de boeren verantwoordelijk zijn voor 46 procent van alle stikstofuitstoot van Nederland. Farmers Defence Force is het hier niet mee eens. Zij zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van "schimmige methodes en uitkomsten" en dat zou de reden zijn dat de boeren als grootste vervuilers uit de bus kwamen.

3. Wie doen er allemaal mee aan het protest?

Boeren uit heel Nederland pakken morgen de tractor. Hoeveel boeren er precies mee zullen protesteren, is nog niet bekend. Farmers Defence Force heeft verschillende Telegram-appgroepen en een besloten Facebookgroep waar duizenden mensen lid van zijn. Om ervoor te zorgen dat alles ordelijk verloopt in Den Haag, zal defensie de gemeente helpen het protest in goede banen te leiden.

4. Waarom gaan de boeren voor de tweede keer naar het Binnenhof?

De boeren zijn de eerste keer toegesproken op het Malieveld door politici, boeren en vertegenwoordigers van belangenverenigingen. Deze keer willen de boeren een boodschap overbrengen: "Eerst onafhankelijke metingen en pas daarna maatregelen. Geen eliminatie van boerenbedrijven, geen inbreuk op grondrechten".

5. Hoe lang zijn de boeren van plan in Den Haag te blijven?

Hoe lang het protest gaat duren, is nog onbekend. Wel weten we dat de actievoerders wordt aangeraden om slaapmateriaal mee te nemen.