Rijkswaterstaat: mijd morgen snelwegen rond Utrecht

NOORD-HOLLAND - Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de snelwegen rond Utrecht op morgenochtend zoveel mogelijk te mijden in verband met het boerenprotest. De verwachting is dat op de wegen rond Utrecht veel overlast zal zijn door tractoren die richting De Bilt rijden, waar het RIVM is gevestigd.

Vanaf het einde van de ochtend kunnen weggebruikers ook flinke vertraging ondervinden op de wegen van Utrecht richting Den Haag. Naar verwachting gaan er morgen honderden, mogelijk duizenden, trekkers de weg op. De boeren rijden 's ochtends eerst naar De Bilt, daarna gaan ze naar Den Haag.

A7, A9 en A10

Ook vanuit Noord-Holland zullen tientallen boeren op de tractor richting Utrecht vertrekken. Hoewel Rijkswaterstaat nog niet durft te zeggen waar het in onze provincie morgen vast dreigt te komen te staan, valt in een appgroep van de boeren zelf te lezen dat zij morgen waarschijnlijk over de A7, E22, A8 en A10 zullen rijden om naar Utrecht te komen.

Weggebruikers krijgen van Rijkswaterstaat het advies om goed voorbereid op weg te gaan en de verkeersinformatie vooraf te checken. "Vanuit veiligheidsoogpunt vragen wij weggebruikers alert te zijn op het grote snelheidsverschil tussen de verschillende voertuigen en de rijstijl daarop aan te passen."