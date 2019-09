Regen en protesterende boeren zorgen voor zware ochtendspits in de provincie

NOORD-HOLLAND - Automobilisten opgepast: er wordt voor morgenochtend een zware spits verwacht. Volgens Rijkswaterstaat trekken er harde regenbuien over het land wat voor extra files gaat zorgen. Ook zullen de stakende boeren naar alle waarschijnlijkheid nog een schepje bovenop de verkeersellende doen.

Vanwege een manifestatie in Den Haag zullen boeren uit het hele land op hun trekkers via de snelweg naar de stad rijden. Dit zal voor flink wat hinder voor de automobilist zorgen, want de trekkers zullen met lage snelheid rijden. Rijkswaterstaat raadt aan om vooraf de verkeersinformatie te checken.

Lees ook: Boeren gaan morgen per trekker of bus protesteren in Den Haag: "Klaar met brandbluspolitiek"

Niet alleen de ochtendspits gaat vermoedelijk voor problemen zorgen. De kans bestaat ook dat de avondspits een stuk moeizamer gaat verlopen dan normaal. Vanaf de tweede helft van de middag neemt de buienkans vooral in het zuiden van het land weer fors toe. Die buien kunnen gepaard gaan met onweer en hagel. De boeren zullen tegen die tijd ook weer terug naar huis gaan. Wederom een de 'perfecte combi' voor lange files.