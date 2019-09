Boeren gaan morgen per trekker of bus protesteren in Den Haag: "Klaar met brandbluspolitiek"

WIERINGERWERF - Vanuit meerdere plaatsen in Noord-Holland zullen boeren morgen per trekker of bus naar Den Haag afreizen om te protesteren tegen het huidige overheidsbeleid. Ze zijn klaar met het beeld dat er van de sector geschetst wordt. Het ene na het andere dossier belandt op hun bord; de boeren willen duidelijkheid.

"Het is nu of nooit", zegt Barry van der Burg uit Wieringerwerf, hij is één van de boeren die morgen mee gaat doen aan het protest. De overheid zit hem steeds meer in de weg bij zijn bedrijfsvoering: "De steeds veranderende regelgeving. Het constant moeten bijschakelen, het steeds moeten bijstellen.."

Er zijn meerdere groepen boeren die met de trekker op pad gaan naar Den Haag. Vanaf Texel vertrekt vanavond al een delegatie. Morgenochtend zullen er in totaal zo'n 50 boeren per trekker op pad gaan vanuit Sint Maartensbrug en Winkel. Ook in de Noord-Beemster is een verzamelpunt. "Ik ga zelf per bus vanuit Hoorn", vertelt Van der Burg, "Het is goed om te zien dat het animo groot is. Dat betekent dat het leeft."

Bekijk hier het hele interview met Barry van der Burg.





Fosfaat en melk

De afgelopen jaren hebben de boeren hun bedrijfsplannen steeds al moeten bijstellen vanwege veranderingen in de fosfaat-regelgeving en de melkquota. Het laatste dossier gaat over de stikstofproblematiek. Die zou grotendeels door de boeren opgelost moeten worden, adviseerde een commissie onderleiding van oud-minister Johan Remkes recent.

Lees ook: West-Friese boeren voeren actie tegen stikstofregels: "Wij doen al zo ons stinkende best"

"Het beleid moet gebaseerd worden op feiten en niet op modellen die afgeschoten zijn. Een veehouderij wegsaneren en er dan later achter komen dat het niet terecht was", vertelt Van der Burg. Hij zou liever zien dat de stikstof-uitstoot echt gemeten zou worden en dat er bijvoorbeeld ook rekening wordt gehouden met de opname van stikstof door de graslanden met klaver. "Ik hoop dat we dat in Den Haag gaan bereiken en een boervriendelijker beleid krijgen."

Media

Volgens de melkveehouder in het buitengebied van Wieringerwerf zou ook de media voorzichter moeten omgaan met het imago van de sector. "De berichtgeving rond de Kalverfraude is zoiets. Er stond meteen dat er 2.200 bedrijven schuldig aan zouden zijn. Dat bleek helemaal niet waar te zijn. Dat wordt later dan in een klein stuk gerectificeerd, maar de grote koppen blijven hangen."

Lees ook: Kortenhoefse boeren bezorgd over de toekomst: "Voelt alsof ik met de rug tegen de muur wordt gezet"

De actie op het Malieveld in Den Haag begint morgen om 13.00 uur. "Het is nu of nooit. We moeten laten zien dat we er staan. We willen duidelijkheid richting de toekomst en beleid op basis van werkelijke gegevens en werkelijke cijfers. En dus niet op basis van aannames en brandjesbluspolitiek."