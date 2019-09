Kortenhoefse boeren bezorgd over de toekomst: "Voelt alsof ik met de rug tegen de muur wordt gezet"

KORTENHOEF - De provincie Noord-Holland wil van het gebied Kortenhoef-Oost, dat ingeklemd ligt tussen de Emmaweg, Kortenhoefsedijk en de N201, een natuurgebied maken. De boeren en andere grondeigenaren in het gebied krijgen twee jaar de tijd om dit zelf te realiseren of om hun grond te verkopen. Als dat niet lukt, hangt ze onteigening boven het hoofd.

Boer Henk Brouwer ziet de bui al hangen. "Mijn opa is hier begonnen in 1927 ongeveer. En ik ben hier ook geboren en heb het bedrijf van m'n vader doorgezet", vertelt hij. Hij zit dus bijna honderd jaar op deze plek, maar het is nog spannend of Brouwer die mijlpaal daadwerkelijk gaat halen. "Als dit plan doorgaat, niet", zegt hij ongerust. "Hier heb ik mij mijn leven lang voor ingezet."

Stichting

Op dit moment is de grond in handen van 45 verschillende mensen, waaronder een aantal boeren. De eigenaren maken zich zorgen over de toekomst en hebben ze zich verenigd in stichting VLEK (Vereniging Landeigenaren Emmaweg Kortenhoef). Zo proberen ze een spreekbuis te hebben richting de provincie. "Omdat de bewoners anders geen stem hebben in dit geheel. Uiteindelijk blijven wij hier zitten en gaan zij weer naar huis als het ingericht is", zo vertelt Jan Hermsen, die een garage heeft aan de Emmaweg en de stichting heeft opgezet.

De provincie laat weten dat nog niet precies bekend is welk type natuur in de polder moet komen, maar ze spreken wel over het verhogen van de grondwaterstand, en dat modern agrarisch grondgebruik niet meer kan. "Dan is 1+1=2, dan houdt het voor mij op", aldus boer Brouwer. "Als ik niet meewerk in hun principe denk ik dat ik onteigend wordt ja. Het voelt alsof ik met de rug tegen de muur wordt gezet."

De boer begrijpt niet waarom zijn weiland geen natuur mag heten. "Daar lopen ook hazen, reeën. We hebben allerlei waterplanten in de slootkanten. Ik zie niet wat het probleem is met koeien in het gebied." Jan Hermsen vult hem aan: "Er zijn ook andere manieren om er een mooi gebied van te maken. Een recreatieve fiets- wandelroute is niks mis mee, maar maak het de boeren nou niet te moeilijk. Niemand heeft wat tegen een paar koeien in de wei."

De provincie heeft een rentmeester aangesteld, die gaat praten met alle grondeigenaren over de toekomst van het gebied. Ze zeggen niet als doel te hebben om alle gronden in haar bezit te krijgen, maar om de gronden als natuur in te richten en duurzaam te (laten) beheren. De keuze is aan de eigenaar.

Tweestrijd

Boer Brouwer zit voor zijn gevoel in een spagaat: hij wil niet weg, maar ziet een leven zonder koeien hier ook niet zitten. "Ik ben hier geboren en getogen en ik vind het een heel mooi gebied om te wonen en ik heb hier m'n vrienden om me heen."

Na twee jaar presenteert de provincie de voortgang aan Gedeputeerde Staten. Op basis van deze voortgang nemen Gedeputeerde Staten een besluit of gestart wordt met het onteigeningstraject. "Als GS hiertoe besluiten en tussen de eigenaar en de provincie op dat moment geen overeenstemming is bereikt, wordt een onteigeningsprocedure ingezet", aldus de provincie.