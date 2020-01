Buurt geschokt door dood moeder na tragisch ongeluk Bussum: "Dit is een catastrofe"

"Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is", vertelt een vrouw die ook een bosje bloemen neerlegt. "Ik kom hier niet vandaan. Mijn dochter woont hier wel in de buurt en ik ben hier om op te passen. Ik hoorde het gisteren op het nieuws en ik vind het zo erg. Daarom loop ik even langs om een bloemetje neer te leggen. Ook uit medeleven met de vader en het kindje."

Zoontje maakt het goed

Volgens de burgemeester maakt het zoontje, dat gisteren voor in de bakfiets van zijn moeder zat, het naar omstandigheden goed. "Dat komt ook zeker door het adequate optreden van een buurtbewoner. Die meneer heeft het ongeluk niet zien gebeuren, maar liep precies na het ongeluk naar buiten en heeft het jongetje opgevangen. Die heeft echt heel goed gehandeld. Het is een wonder dat dat jongetje ongedeerd is gebleven. Hij is vandaag gewoon naar de crèche gegaan, om de regelmaat er in te houden. Dat geeft wel aan dat het godzijdank goed met hem gaat."

Verder onderzoek

Eerder vandaag werd bekend dat 'mogelijk technisch falen' van de betrokken bus de oorzaak is van het ongeluk. De politie laat dat weten na een eerste onderzoek. "Wat er precies mis is gegaan, is mij ook nog niet duidelijk. Dat laat ik ook graag aan de politie", vertelt Ter Heegde.

Buurtbewoners rond de Comeniuslaan kaarten al tijden de in hun ogen onveilige situatie van de weg aan. Burgemeester Ter Heegde wil daar niet al te veel over zeggen. "Dat lijkt me zo vlak na het ongeluk niet gepast. Maar laat ik er één ding over zeggen: deze weg is al twaalf jaar onderdeel van een vaste busverbinding. Daar heb ik genoeg mee gezegd."