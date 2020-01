'Technisch falen' mogelijk oorzaak dodelijk ongeluk met NS-bus in Bussum

Bij het ongeluk gistermiddag op de Comeniuslaan kwam een 36-jarige vrouw die op een bakfiets reed om het leven. Haar zoontje bleef ongedeerd.

De bus, die als vervanger reed voor NS-treinen, is in beslag genomen door de politie en wordt verder onderzocht. "Er zijn veel getuigen gesproken en camerabeelden bekeken. Op dit moment lijkt het te gaan om technisch falen", stelt de politie.

'Bus was net nieuw'

De bus van een onderaannemer van vaste NS-busvervoerder Jan de Wit Group was nét in de running. Dit zegt de directeur tegen NH Nieuws. "Deze bus was echt bijna nieuw", aldus Walter de Wit. "Ook wij hebben nog geen flauw idee hoe dit heeft kunnen gebeuren." Wie de onderaannemer is, wil De Wit niet kwijt.

Kort na het ongeluk deden over de toedracht twee verhalen de ronde. Enkele buspassagiers zeggen dat de buschauffeur onwel is geworden, anderen zeggen dat 'de bus op hol sloeg'.

De betrokken chauffeur is gisteren uitgebreid gehoord door de politie.

Beruchte weg

Buurtbewoners rond de Comeniuslaan kaarten de in hun ogen onveilige weg al tijden aan. Het gaat volgens hen om een smalle straat, waar aan twee kanten geparkeerd mag worden. Dat maakt de rijbaan erg smal. "Maar voor ons is dit niet een weg die bekend staat als gevaarlijk of vervelend", bevestigt De Wit.

De busvervoerder noemt het ongeluk van gisteren een 'vreselijk incident'. "Het is niet in woorden uit te drukken hoe vreselijk wij dit vinden. We leven ontzettend mee met de vader, het zoontje en andere nabestaanden van het slachtoffer."