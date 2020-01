Burgemeester na tragisch ongeluk Bussum: "Dit raakt onze gemeenschap diep"

De vrouw kwam om het leven nadat de NS-bus haar aanreed en ze bekneld kwam te zitten. De vrouw reed op een bakfiets, haar jonge zoontje zat in de bak voorop en bleef wonderwel ongedeerd. "Een tweede tragedie in korte tijd waarbij een inwoner van Gooise Meren om het leven komt", verwijst de burgemeester ook naar de brand in Muiden, waarbij vlak voor kerst een jong meisje om het leven kwam.

Moeilijke tijd

"Het is moeilijk te bevatten dat een moeder uit Naarden, die met haar kind in een bakfiets op de Comeniuslaan rijdt, dodelijk verongelukt nadat zij geraakt wordt door een bus", zegt Ter Heegde. "Mijn dank gaat uit naar alle hulpverleners die meteen in actie zijn gekomen en de buurtbewoners, die zich na het ongeval onder meer over de jongen hebben ontfermd. Laten we elkaar troosten en steunen in deze moeilijke tijd."

Bezoek aan vader en zoontje

De burgemeester laat weten vandaag een bezoek te brengen aan de vader, het zoontje en andere nabestaanden.

Over de toedracht van het ongeval is nog niets duidelijk. De burgemeester en de gemeente Gooise Meren doen daar geen uitspraken over en verwijst naar de politie.