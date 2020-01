NS-bus ramt meerdere auto's en rijdt moeder en kind op bakfiets aan in Bussum

BUSSUM - Een NS-stopbus heeft voor een enorme ravage gezorgd op de Comeniuslaan in Bussum. De bus heeft zeker vijf auto's geramd en vervolgens een moeder en kind op een bakfiets aangereden. Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend.

De chauffeur van de bus is vermoedelijk onwel geraakt en verloor daardoor de macht over het stuur. De chauffeur ramde vijf auto's en slingerde over de weg. Auto's werden enkele meters over de straat meegesleurd.

De bus zou vervolgens een moeder met kind op een bakfiets hebben aangereden. De moeder raakte daardoor bekneld onder de bus, ze zou zwaargewond zijn. De politie heeft de plek van het ongeluk afgeschermd.

Het betrokken kind zou niet bekneld zijn geraakt onder de bus en is opgevangen in een nabijgelegen huis. Hoe het met het kind gaat, is niet bekend.

Hulpdiensten massaal ter plaatse

Er is groots alarm geslagen: politie, meerdere brandweerauto's en ambulances staan ter plaatse. Er is ook een traumahelikopter opgeroepen. Vanwege het ongeluk en de hulp aan de slachtoffers is de weg over een groot deel afgezet.

De NS-bus rijdt door Bussum vanwege de grote seinstoring, waardoor het treinverkeer tussen Naarden-Bussum en Weesp momenteel plat ligt.