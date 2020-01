Fietsster overleden na aanrijding door NS-bus in Bussum, kind ongedeerd

BUSSUM - De fietster die vanmiddag in de Comeniuslaan in Bussum werd aangereden door een NS-stopbus is overleden. Het gaat om een vrouw uit Naarden.

Dat laat de politie via Twitter weten. Het kind dat in de bak van de bakfiets zat, is ongedeerd en in eerste instantie opgevangen door de bewoners van een nabijgelegen huis. De vrouw is het enige slachtoffer.