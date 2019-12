Zó blijft je dier rustig tijdens de jaarwisseling 🐶🐱🐰

NOORD-HOLLAND - Paniek, trillende pootjes en gejank: voor veel dieren is de jaarwisseling een ware hel. Baasjes doen er dan ook goed aan om hun honden, katten, konijnen of cavia's voor te bereiden en te helpen. 'Hondenfluisteraar' Martin Gaus en de Dierenambulance Amsterdam geven tips voor een zo stressloos mogelijke Oud & Nieuw.

In de onderstaande video is goed te zien wat vuurwerk kan doen met (in dit geval) een hond. Baasje Jaap Bregman maakte een paar jaar geleden deze beelden van zijn doodsbange viervoeter Dex :

Om dit soort situaties te voorkomen is een beetje hulp van belang. Hopelijk kunnen onderstaande tips helpen om de rust in huis te bewaren:

Volgens Gaus is het mogelijk om honden te trainen op het geluid. "Dat doe je als volgt: zorg ervoor dat je een cd hebt met daarop het geluid van knallend vuurwerk. Zet het op als je met je hond aan het spelen bent, heel zachtjes. Op die manier went hij aan het geluid van de knallen en associeert hij het met iets leuks. Een dag later herhaal je hetzelfde ritueel, maar dan met het geluid iets harder. Net zolang tot het dezelfde decibellen heeft als het echte knallende vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dit red je niet in een paar dagen, maar misschien een idee voor volgend jaar."

Uitlaten

Oud & Nieuw of niet, een dier moet zijn behoeftes kunnen doen. Toch raadt de dierenambulance aan om angstige dieren zoveel mogelijk binnen te houden. "Ook al vinden ze dit niet fijn! Laat je hond(en) op tijd uit en alleen wanneer ze zelf willen. Zo niet, ga dan ook niet dwingen."

De dierenkenners raden sowieso aan om dieren 'zijn of haar eigen gang te laten gaan'. "Hou niet tegen, forceer niks. Ieder dier is anders en reageert anders. Luister en kijk naar je dier en doe wat voor hem of haar het prettigst is."

Rustig blijven

En een heel belangrijke: zélf rustig blijven. "Jij bent immers de leider en wanneer je dier ziet dat jij rustig bent, zal hij of zij ook sneller geneigd zijn dit over te nemen."