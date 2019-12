Wally de wallaby alsnog overleden na verlamming door vuurwerk

ENKHUIZEN - Wally de wallaby, die woont in de kinderboerderij bij Sprookjeswonderland in Enkhuizen, is een paar maanden geleden overleden, zo wordt nu bekend. Mogelijk heeft dit te maken met het vuurwerkongeluk van vorig jaar.

Het beestje was altijd al gedeeltelijk blind, maar vorig jaar ging het op oudejaarsavond echt mis. Vuurwerk werd veel te dicht bij hem afgestoken, waardoor Wally zo erg schrok dat hij wegrende en daarbij tegen een boom of hek aan is geknald. Daardoor raakte zijn rug beschadigd en was hij deels verlamd.

Zijn verzorger dacht destijds dat een paar jongeren doelbewust vuurwerk naar de dieren in het park hebben gegooid. "We verwachten wel dat het zoiets is geweest, want ze schrikken niet van vuurwerk wat ergens in de omgeving afgestoken wordt, dat zijn ze ondertussen wel gewend. Maar wel als het erg dichtbij komt."

Het was daarna nog even kantje boord voor het beestje, maar hij krabbelde weer op door de fysiotherapie die hij kreeg van zijn verzorgers.

Helaas is Wally nu alsnog een paar maanden geleden overleden.

