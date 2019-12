Explosievenexpert vindt uitschakelen geldautomaten onvoldoende: "Omgeving is peperkoek"

Het 's nachts buiten werking stellen van geldautomaten is niet genoeg om plofkraken tegen te gaan. Dat zegt explosievenexpert Ad van Riel tegen AT5 . Volgens hem moeten er meer maatregelen worden genomen.

Een week geleden werd besloten om bijna alle geldautomaten in Nederland tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's ochtends uit te schakelen. Hierdoor zou het voor plofkrakers onmogelijk worden om explosieven in de gleuf waar het geld uit komt te stoppen. Toch werd er afgelopen vrijdag nog geprobeerd om een geldautomaat op Plein '40-'45 in Amsterdam op te blazen.

"Het past bij ons beeld dat de crimineel geen vertrouwen heeft in de overheid", zegt Van Riel. "En de overheid gewoon gaat testen. Dat blijft doorgaan. Die crimineel blijft de overheid proefondervindelijk testen, om vast te stellen of die maatregelen kloppen."