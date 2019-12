Geldautomaten vanaf vandaag 's nachts uitgeschakeld tegen plofkraken

Criminelen zijn de afgelopen jaren steeds zwaardere explosieven gaan gebruiken. In oktober raakte er iemand gewond bij een plofkraak in Amsterdam, toen de ruiten van een woning waren gesprongen. Ook hebben ondernemers vaak schade, waar ze zelf voor moeten opdraaien.

"Plofkraken ondermijnen onze samenleving," zegt Chris Buijink, voorzitter van de NVB. "We kunnen er niet in berusten dat er elke paar dagen een explosief afgaat in Nederland, niet zelden in de buurt van woningen."

In Noord-Holland werden de laatste maanden meerdere plofkraken gepleegd. NH Nieuws houdt op deze kaart bij waar en wanneer er een plofkraak is geweest. Bekijk hier de resultaten:

Galeriehouder zwaar gedupeerd door plofkraak in Noord-Scharwoude: "Het was mijn kindje"

De banken willen verder de kans op buit zo klein mogelijk maken door bankbiljetten onbruikbaar te maken op het moment de een automaat wordt opgeblazen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met verfpatronen, lijmpatronen of door de biljetten te verbranden als er een explosie is. De NVB, de politie en toezichthouder De Nederlandsche Bank gaan de komende tijd onderzoeken wat de beste manier is.

Begin deze maand besloot ABN Amro al 470 geldautomaten te sluiten. De machines werden leeggehaald en met planken dichtgetimmerd. De laatste maanden was er een forse toename van het aantal plofkraken, vooral bij geldautomaten van ABN Amro. Dit blijkt te liggen aan het type geldautomaat dat vooral bij die bank in gebruik is, en dat blijkbaar makkelijker te kraken is.

Dit jaar zijn er tot nu toe 71 plofkraken geweest . In 2018 waren het er 43 en het jaar daarvoor 87.