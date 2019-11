Politie nog steeds op zoek naar daders plofkraak Noord-Scharwoude

NOORD-SCHARWOUDE - Er lijkt geen einde te komen aan de reeks plofkraken in Noord Holland. Alleen al vorige week waren er vier in Alkmaar, Zaandam en Amsterdam. Afgelopen maandagnacht werd Noord-Scharwoude opgeschrikt door een explosie.

Omwonenden schrikten rond half vier wakker door twee enorme klappen. Eerst dachten ze nog aan vuurwerk, maar al snel kwamen ze erachter dat het om een plofkraak bleek te gaan. Door de explosie op de geldautomaat in de Dorpsstraat is de halve gevel weggeblazen. Ook een galerie in het pand heeft flinke schade.



De vermoedelijke daders zijn er op een scooter vandoor gegaan. De politie is nog steeds op zoek naar de daders.