"Hij keek zo uit naar de komst van zijn eerste kleinkind"

Stilte. En daarna een borreltje met kaas. "Want dat was Tom." De maandag doodgestoken Hoofddorper (64) zal nooit meer met zijn retriever naar de wekelijkse hondentraining gaan. Vandaag stonden Toms 'hondenvrienden' stil bij de plotselinge verlies.

"Naarmate we langer met elkaar trainden, leerde ik meer over Tom." Willem trok jaren met Tom op tijdens de trainingen. "Tom vertelde over de dingen die hij mooi vond. Hoe trots hij was op zijn zoons. Wat ze allemaal bereikt hadden in het leven. Maar ook hoe hij uitkeek naar de komst van zijn kleinkind. Tom werd voor mij een steeds vriendelijkere en warmere persoonlijkheid."