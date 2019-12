Jongen (16) aangehouden voor dodelijke roofoverval in Hoofddorp

De politie heeft gisteravond een 16-jarige jongen uit Hoofddorp aangehouden voor de roofoverval van maandag, waarbij een 64-jarige man uit diezelfde plaats tijdens het pinnen werd doodgestoken . Zijn vrouw was getuige van het drama.

De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. Mogelijk hebben leerlingen van een nabijgelegen school iets gezien, vertelde de directeur van de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp.

Loco-burgemeester Jurgen Nobel liet weten dat zijn gedachten bij de naasten van de zestiger zijn: "We leven intens mee met de familie, vrienden en bekenden van het slachtoffer van de steekpartij, die gisteravond plaats vond in Hoofddorp. Iemand van het leven beroven op zo’n gewelddadige manier is lafhartig en onacceptabel."