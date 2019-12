Nieuwe stikstofregels moeten onzekerheid wegnemen bij boeren

De regels gelden voor alle sectoren, maar lijken vooral invloed te hebben op de boeren. Er was veel kritiek omdat de provincie strengere regels hanteerden dan het Rijk. Die regels zijn nu gelijk getrokken. Of ze dan nu minder streng zijn geworden wil gedeputeerde Esther Rommel niet zeggen. "We zijn er samen uitgekomen en het voldoet aan de eisen die we samen hebben gesteld."

De nieuwe regels, die vrijdag ingaan, dragen verder niet heel erg bij aan de daling van de stikstofuitstoot. Alleen bij het overnemen van een vergunning van bedrijf dat stopt mag daarvan zeventig procent van de stikstofruimte worden gebruikt. "Nu is het tijd om te kijken naar een aanpak per natuurgebied, de gebiedsgerichte aanpak. Hoe kunnen we de stikstofuitstoot laten dalen en de natuur herstellen. Veel boeren komen ook naar ons toe met ideeën. Daarmee gaan we in overleg, maar we gaan niet zeggen dat ze daar weg moeten", aldus de gedeputeerde.



De verwachting is dat mei volgend jaar in kaart is gebracht wat er nodig is, en daarna wordt gekeken welke maatregelen daarbij nodig zijn. "We zijn al bezig en ook bekend met veel natuurgebieden. Dus waar het versneld kan zullen we het versnel doen."