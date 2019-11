Provincie blij met landelijke aanpak stikstof: "Dit geeft Noord-Holland lucht"

Door het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen naar honderd kilometer per uur, de ammoniakuitstoot via veevoer te verlagen en geld uit te trekken om varkenshouderijen te saneren moet de stikstofuitstoot op korte termijn verminderen. "Goed dat het Rijk nu deze knoop heeft doorgehakt. Zo kunnen we nu met nog meer energie doorpakken, de bouw vlot trekken, de boeren perspectief bieden en de natuur verbeteren", zo zegt de gedeputeerde.

Eerste vergunningen al afgegeven

Volgens haar is Noord-Holland al begonnen om dit voor elkaar te krijgen. "De eerste vergunningen zijn al afgeven en met alle sectoren, ook de boeren, zijn we continu in gesprek. Daarom is het goed dat ook het kabinet inzet op een gebiedsgerichte aanpak, waar de provincies aan het roer staan. Zo kunnen we voortvarend aan de slag."



De provincie voert momenteel gesprekken met vertegenwoordigers van alle sectoren in Noord-Holland over andere oplossingen. Begin december wordt daarover meer bekend. "Daarnaast organiseren we dan een startbijeenkomst met alle sectoren over de herstel- en bronmaatregelen die we in twaalf stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden willen nemen.”