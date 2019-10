Boeren teleurgesteld in Provincie na besluit rondom stikstofregels: "Onbehoorlijk bestuur"

HAARLEM - Boeren vanuit de hele provincie reageerden vandaag teleurgesteld op het besluit van de Provincie om de stikstofregels niet van tafel te vegen. "Dit is onbehoorlijk bestuur, maar wij laten niet zien dat wij onbehoorlijk zijn", reageert boer Ad Baltus.

"Het is ontzettend jammer dat de provincie Noord-Holland op dit moment wel zegt dat ze boeren de ruimte geeft, maar niet de beleidsregels intrekt", zo klonk het vanmiddag vanuit het Provinciehuis.

'Genoeg is genoeg'

Volgens boer Ad Baltus zullen de acties vanuit zijn sector dan ook gewoon doorgaan. "Als de provincie denkt dat ze ons zo makkelijk wegkrijgen, dan hebben ze het mis. Wij gaan door, op verschillende manieren. Dit moet van tafel, genoeg is genoeg."

Ook boerin Sandra Bunnik was niet te spreken over de houding van de politiek: "Dat de provincie haar eigen doel hoger stelt dan het landelijke doel, dat valt me van ze tegen. Zeker omdat er diverse andere provincies zijn die nu zeggen: 'Dit besluit hadden we niet moeten nemen.'" Albert Hooijer van LTO Noord vult aan: "Andere provincies hebben in de gaten dat er iets niet klopt in dit dossier. Het gaat vandaag om de uitleg van regels en hoe we het doen in dit land. Noord-Holland doet dit anders dan het Rijk wil. Dat is onzorgvuldig beleid, daar zijn geen andere woorden voor."

Handreiking

De teleurstelling was na afloop van de lange protestdag groot, maar vanuit de provincie werden ook handreikingen gedaan naar de boeren. Dat is een lichtpunt voor de boeren, maar toch overheerste de ontevredenheid. "Laat er geen misverstand over zijn, want Friesland en die andere provincies schorten op of trekken terug", legt Hooijer uit. "Daar is het probleem niet opgelost, maar daar begint dan juist het overleg hoe we verder gaan."

"We gaan nu netjes naar huis, maar we gaan ons beraden op meer acties. Ik sluit niet uit dat ze misschien wat drastischer gaan worden", sluit boerin Ingrid de Sain af.