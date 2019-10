Boer Arnold Res in de bres voor nieuwe generatie: "Ze willen verder"

CASTRICUM - Melkveehouder Arnold Res (55) stapte vanochtend met zijn vriendin Wilma op de trekker. In colonne met meer dan 200 trekkers reden zij via Beverwijk naar het provinciehuis in Haarlem om te protesteren tegen nieuw regionaal stikstofbeleid. "Dat moet van tafel."

Arnold runt samen met zijn broer Willem en vrouw Carla een melkvee- en bollenbedrijf. Wat hem vooral steekt, is de manier waarop de discussie gevoerd wordt over oplossingen in het stikstofdossier. "Dat er wat moet gebeuren is duidelijk, maar laten we praten met elkaar. Niet over ons, maar met ons. Want het gaat om de toekomst van de hele landbouwsector", aldus Arnold.

Bij het provinciehuis hopen ze dat de nieuwe regels worden geschrapt. "De opkomst is fantastisch, laten we hopen dat het vandaag niet voor niets is geweest. Een statement voor de toekomst van de landbouw."

Volgens gedeputeerde Esther Rommel is dat voorlopig niet aan de orde. Zij verklaarde voor de camera van NH Nieuws dat de provincie de beleidsregels omtrent stikstof niet gaat aanpassen.