Boeren overhandigen petitie in Haarlem: "Provincie, ga met ons in gesprek"

WEST-FRIESLAND - Boerenorganisatie LTO overhandigde vanmiddag samen met honderden boeren uit heel de provincie hun petitie aan gedeputeerde Esther Rommel, gedeputeerde Jack van der Hoek en de commissaris van de koning Arthur van Dijk. "Trek de beleidsbrief in en ga met de landbouw in gesprek", aldus de LTO in hun speech.

De boeren demonstreren tegen het huidige stikstofbeleid van de provincie. Een groot gedeelte van de actievoerders is vandaag op de trekker richting de provinciehoofdstad gekomen. De Provinciale Staten bespreken op dit moment de stikstofmaatregelen.

'Toon bestuurlijke moed'

Voor de start van de Provinciale Staten-vergadering overhandigde boerenorganisatie LTO de petitie. "We zijn hier om te laten zien dat we een positieve bijdrage willen verlenen aan de toekomst en dat we onderdeel kunnen zijn van de oplossing. We vragen de provincie om bestuurlijke moed te tonen. Trek de beleidsbrief in en ga met de landbouw in gesprek. De landbouw kan een sleutel bieden tot een oplossing. Help ons om het innovatieve vermogen te benutten en samen het probleem op te lossen."

Net als andere boeren uit heel het land, kwam ook de West-Friese boerin Ingrid de Sain naar Haarlem. "Ik hoop echt dat we hier vandaag nuttige zaken kunnen doen."

Helaas lijkt er slecht nieuws op komst voor de boeren. Gedeputeerde Esther Rommel vertelde tegen NH Nieuws dat de provincie de beleidsregels omtrent stikstof niet gaat aanpassen. Ze deed die uitspraak bij het grote boerenprotest voor het provinciehuis in Haarlem. "Zo'n scenario als in Friesland gaan we hier niet krijgen", aldus Rommel, die wel toezegde met de boeren te gaan praten. "Wij houden de plannen óp tafel en willen met de boeren óm tafel."