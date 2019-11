Boeren vangen bot in Haarlem: provincie houdt vast aan strengere stikstofnorm

HAARLEM - De provincie gaat de stikstofregels niet veranderen. Dat is kortweg het resultaat van de stemming die vandaag door Provinciale Staten in Haarlem is gehouden. Er wordt gewacht tot het kabinet bekendmaakt hoe de stikstofproblematiek landelijk wordt aangepakt. Daarna wordt door PS gekeken wat onze provincie daarmee gaat doen.

In Haarlem verzamelden vandaag honderden boeren op trekkers om hun mening te laten horen. De uitslag komt als een harde klap voor de protesterende agrariërs. Zij hadden gehoopt dat de provincie de landelijke stikstofnorm zou overnemen. In Noord-Holland gelden strengere stikstofmaatregelen dan landelijk. Diverse provincies trokken hun strenge maatregelen in nadat boeren in groten getale bij het provinciehuis kwamen demonstreren.

NH Nieuws / Fred Segaar