Kabinet en provincie zijn het op 'hoofdlijnen' eens over stikstof

NOORD-HOLLAND - Het kabinet en de provincies zijn het "op hoofdlijnen" eens over het stikstofbeleid in de provincies, zegt verantwoordelijk minister Carola Schouten na afloop van overleg met gedeputeerden.

Er was onenigheid over hoe de plannen van het kabinet geïnterpreteerd moeten worden. Schouten wilde voor 1 december tot een akkoord komen met de provincies.

Boerenprotest

De afgelopen maanden zijn de gesprekken over het stikstofbeleid veelal in het nieuws geweest. Zo waren er meerdere boerenprotesten bij het provinciehuis in Haarlem.