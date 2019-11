Weer boerenprotest in Haarlem, drukke ochtendspits voorspeld

De boeren denken rond 10.30 uur aan te komen in Haarlem.

De ANWB raadt mensen aan de ochtendspits zoveel mogelijk te vermijden. Op de A9 en A7 zullen naar verwachting files ontstaan.

Tweede keer

De boeren protesteren voor de tweede keer tegen het stikstofbeleid van de provincie. Ze deden dat ook al op 14 oktober. "Er kwam niet uit wat we hadden verwacht. Het was een goed overleg en we zijn goed uit elkaar gegaan, maar wij willen er meer uithalen", zegt Ad Baltus, boer in Zuidschermer.