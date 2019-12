Auto in het water langs N9 bij Schagerbrug

Langs de N9 bij Schagerbrug is gisteravond rond 22.15 uur een auto ondersteboven in het water geraakt.

Hoe de auto in het water terechtkwam, is niet bekend. De bestuurder is volgens een getuige met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft nog naar andere inzittenden in het water gezocht, maar kon niemand meer vinden.