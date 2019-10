Dodelijk ongeluk op N9 schudt politiek wakker: "Hoeveel is een mensenleven waard?"

DEN HELDER - Nog geen dag nadat het Helderse college van burgemeester en wethouders duidelijk maakte geen voorstander te zijn om de provinciale weg N9 te verbreden, kwam er een man op diezelfde weg om het leven bij een dodelijk ongeluk. Voor lokale politici is dit de druppel. "Laten we niet wachten op meer ongelukken", vindt CDA-politicus Harmen Krul. "En verbeter de weg."

Wat er aan de eenbaansweg moet gebeuren, is Krul om het even. "Feit is dat de N9 drukker is geworden", vervolgt hij. "Het is daarom duidelijk dát er een probleem is én dat dit structureel moet worden aangepakt."

Het college stelde vrijdag voor om in plaats van de N9 te verbreden, een weg aan te leggen van Kooypunt naar de snelweg A7 bij Middenmeer. Dat lijkt Krul slim. "Een bijeffect kan zijn dat de druk wordt weggehaald van de N9. Er moet alleen óók naar deze weg worden gekeken. Pak het goed aan, en stop met het doen van kleine aanpassingen."

Vooral het deel tussen Sint Maartensvlotbrug en Den Helder is gevaarlijk, constateert zijn partijgenoot Kees Bazen. "Het is belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de recente ongevallen bij Julianadorp", aldus Bazen. "Als daaruit blijkt dat er sprake is van een snelheidsovertreding, voer dan bijvoorbeeld een trajectcontrole in. Dit is geen populaire maatregel, maar wel een die de veiligheid bevordert."

Fractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder is voorstander van een aansluitende weg naar de A7. "Daarmee verbeter je de bereikbaarheid van Den Helder, maar het laat onverlet dat er alsnog een driebaansweg (met een wisselbaan, - red) op de N9 kan komen. In Duitsland en Scandinavië wordt dit veel gebruikt en daaruit blijkt dat het wel degelijk veiliger is."

Dit staat haaks op de eerdere conclusie van het college, die oordeelde dat een driebaansweg juist minder veilig is en een weg met twee banen in beide richtingen onbetaalbaar. Ook de weg naar Den Helder via Schagen opwaarderen is te duur.

"Maar als ik in mijn hart kijk, vind ik dat we gebruik moeten maken van de N245 die al een vierbaansweg is", zegt Bazen, "en die doortrekken naar Den Helder." Dit mag dan wel een duurdere maatregel zijn dan andere, maar je moet soms ergens geld tegenaan gooien om te groeien. En bovendien, welke prijs is een mensenleven waard?"