Duitse toeristen botsen frontaal op elkaar op N9 bij Julianadorp, weg afgesloten

JULIANADORP - Twee Duitse toeristen zijn vanochtend frontaal op elkaar gebotst op de provinciale weg N9 bij Julianadorp. De klap moet hard zijn geweest, want een van de auto's is voor de helft om zijn as gedraaid en staat met de neus de andere kant op. De weg is in beide richtingen afgesloten.

Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend. De passagiers worden nagekeken door de ambulancemedewerkers.

De N9 is afgesloten tussen de afslagen Julianadorp en Julianadorp-Zuid. Het verkeer wordt omgeleid via de Parallelweg. De beschadigde auto's worden met een berger weggehaald.