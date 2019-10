Vijf gewonden bij frontale botsing op N9 bij Schoorl

SCHOORL - Bij een frontale botsing op de N9 bij Schoorl zijn vijf mensen gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Op dit moment zit nog één persoon bekneld in de auto. De brandweer is bezig het slachtoffer te bevrijden. De weg is daarom volledig afgesloten. Een getuige weet te melden dat een van de gewonden een kind is, maar dat is niet bevestigd door de politie.

Het is nog niet bekend wat de toedracht van het ongeluk is. Dat gaat de politie nog onderzoeken.

Slachtoffers worden door een ambulance meegenomen.